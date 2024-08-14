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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Когда в Башкирии закончатся дожди

Когда в Башкирии закончатся дожди

14 августа 2024, 08:19
Ответ на самый животрепещущий вопрос лета 2024 года для жителей Уфы и Башкортостана можно узнать в краткосрочном прогнозе на ближайшие дни от синоптиков.

Региональный гидрометеорологический центр сообщает, что дожди в Уфе не кончатся и будут сохраняться в ближайшее время. На протяжении этой недели — с 14 по 18 августа, а возможно, и в начале следующей, ожидаются дожди различной силы. Последние осадки, по прогнозам синоптиков, выпадут в среду, 21 августа. После этого дожди кончатся в Башкирии и Уфе.

Согласно предварительным данным, в конце августа осадков не предсказывается. Погода в Уфе и Башкирии станет теплой и летней. Метеорологи также ожидают повышение температуры: в дневное время столбики термометров будут колебаться в пределах от +21°С до +27°С.

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Напомним, дожди в Башкирии и Уфе принесли этим летом немало бед. Так, накануне вышедшие из-за дождей из берегов реки пришли в частные дома.

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