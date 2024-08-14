Когда в Башкирии закончатся дожди

Региональный гидрометеорологический центр сообщает, что дожди в Уфе не кончатся и будут сохраняться в ближайшее время. На протяжении этой недели — с 14 по 18 августа, а возможно, и в начале следующей, ожидаются дожди различной силы. Последние осадки, по прогнозам синоптиков, выпадут в среду, 21 августа. После этого дожди кончатся в Башкирии и Уфе.