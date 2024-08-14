Как избавиться от запаха плесени в доме: эффективные методы и советы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Запах плесени — это не просто неприятное явление, но и признак наличия грибковых колоний, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием. Влажные участки в доме значительно повышают риск её появления. Споры грибка могут присутствовать повсюду, однако для их роста необходима влага. Причинами могут быть протекающие трубы, недостаточная вентиляция или даже мокрая одежда, оставленная в куче.
— Плесень способна вызывать проблемы со здоровьем. Плесневые грибки выделяют аллергены (вещества, которые провоцируют аллергические реакции) и вещества раздражающего действия. У людей с повышенной чувствительностью к плесени и спорам в результате вдыхания либо контакта с ними могут возникать аллергические реакции, — предупреждает агентство по охране окружающей среды US EPA.
Первым шагом в борьбе с плесенью является выявление источника запаха. Для этого осмотрите самые классические места: ванные комнаты, подвалы, кухни и прачечные. Проверьте скрытые уголки, под коврами и за мебелью.
Убедитесь, что ваш дом хорошо проветривается, и регулярно проводите уборку. Используйте осушители воздуха и кондиционеры для поддержания оптимального уровня влажности. В ванных комнатах и кухнях установите вытяжные вентиляторы. Устраняйте любые протечки в крыше, стенах или водопроводе сразу же после их обнаружения.
При ремонте или строительстве используйте материалы, устойчивые к плесени, такие как гипсокартон и специальные краски. Эти продукты помогут снизить риск роста плесени.