Как избавиться от запаха плесени в доме: эффективные методы и советы

Запах плесени — это не просто неприятное явление, но и признак наличия грибковых колоний, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием. Влажные участки в доме значительно повышают риск её появления. Споры грибка могут присутствовать повсюду, однако для их роста необходима влага. Причинами могут быть протекающие трубы, недостаточная вентиляция или даже мокрая одежда, оставленная в куче.