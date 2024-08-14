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ФОМС: В новых регионах оформили полис ОМС 3,5 миллиона граждан

ФОМС: В новых регионах оформили полис ОМС 3,5 миллиона граждан

14 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI
В четырех новых регионах России 3,5 миллиона жителей получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволяет им бесплатно пользоваться качественными медицинскими услугами на территории всей страны.

Система ОМС обеспечивает равные возможности для всех жителей России в получении медицинской помощи на всей территории государства. Жители новых регионов могут воспользоваться медицинской помощью в любых регионах наравне с другими гражданами Российской Федерации, а также получить высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках, передает ria.ru.

Для оформления полиса ОМС необходимо обратиться в территориальный ФОМС или в отделение МФЦ. Кроме этого, запрос на получение полиса можно подать через портал «Госуслуги».

Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для оформления полиса ОМС требуется подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц, предоставив паспорт и СНИЛС (при наличии).

Фото: ФОМС

Детям, имеющим гражданство РФ, после регистрации рождения и до 14 лет, необходимы будут свидетельство о рождении, а после 14 — паспорт. Также несовершеннолетним понадобится СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.

Сейчас полисы ОМС выдаются в электронном виде. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде. Эта последовательность присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. Наличие полиса ОМС дает право гражданам записаться на прием к врачу, пройти обследование, получить лечение в стационаре, вызвать врача на дом. В рамках ОМС также можно делать высокотехнологичные операции.

Беременные женщины могут проходить по полису ОМС пренатальную диагностику, позволяющую выявлять отклонения в развитии плода. Также по полису можно проверить здоровье новорожденных на предмет наследственных, врожденных и прочих заболеваний.

Система ОМС предоставляет возможность парам, столкнувшимся с проблемами зачатия, воспользоваться услугой ЭКО.

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