ФОМС: В новых регионах оформили полис ОМС 3,5 миллиона граждан

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Система ОМС обеспечивает равные возможности для всех жителей России в получении медицинской помощи на всей территории государства. Жители новых регионов могут воспользоваться медицинской помощью в любых регионах наравне с другими гражданами Российской Федерации, а также получить высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках, передает ria.ru.
Для оформления полиса ОМС необходимо обратиться в территориальный ФОМС или в отделение МФЦ. Кроме этого, запрос на получение полиса можно подать через портал «Госуслуги».
Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для оформления полиса ОМС требуется подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц, предоставив паспорт и СНИЛС (при наличии).
Детям, имеющим гражданство РФ, после регистрации рождения и до 14 лет, необходимы будут свидетельство о рождении, а после 14 — паспорт. Также несовершеннолетним понадобится СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.
Сейчас полисы ОМС выдаются в электронном виде. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде. Эта последовательность присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. Наличие полиса ОМС дает право гражданам записаться на прием к врачу, пройти обследование, получить лечение в стационаре, вызвать врача на дом. В рамках ОМС также можно делать высокотехнологичные операции.
Беременные женщины могут проходить по полису ОМС пренатальную диагностику, позволяющую выявлять отклонения в развитии плода. Также по полису можно проверить здоровье новорожденных на предмет наследственных, врожденных и прочих заболеваний.
Система ОМС предоставляет возможность парам, столкнувшимся с проблемами зачатия, воспользоваться услугой ЭКО.