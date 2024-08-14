ФОМС: В новых регионах оформили полис ОМС 3,5 миллиона граждан

Сейчас полисы ОМС выдаются в электронном виде. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде. Эта последовательность присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. Наличие полиса ОМС дает право гражданам записаться на прием к врачу, пройти обследование, получить лечение в стационаре, вызвать врача на дом. В рамках ОМС также можно делать высокотехнологичные операции.