Башкирия тонет в кредитах

При этом в количестве выданных кредитных карта наблюдается обратная динамика. Из объем в Башкирии за июль упал на 9%. Выходит, что в Башкирии стали брать в долг у банков реже, но больше. По данным авторов исследования, жители региона всего должны банкам за июль 2024 года ₽7,59 млрд. Долги жителей Татарстана перед банками чуть больше. Они составили ₽7,96 млрд.