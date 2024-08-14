Башкирия тонет в кредитах

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По итогам июля 2024 года средний лимит по кредитным картам в России вырос до ₽136 000. Данные по Башкирии отличаются от федерального среза. Так, к июлю 2024 года средний кредитный лимит в регионе составил ₽113 000. За месяц он увеличился на 10%.
При этом в количестве выданных кредитных карта наблюдается обратная динамика. Из объем в Башкирии за июль упал на 9%. Выходит, что в Башкирии стали брать в долг у банков реже, но больше. По данным авторов исследования, жители региона всего должны банкам за июль 2024 года ₽7,59 млрд. Долги жителей Татарстана перед банками чуть больше. Они составили ₽7,96 млрд.
Напомним, ранее кредитные аналитики сообщили об обвале ипотечного рынка в Башкирии. В регионе рухнул спрос на жилищные кредиты и сократился сам размер банковской ссуды на недвижимость.