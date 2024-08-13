Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе

Так, передвигаться на самокатах станет невозможным на улице Ленина и по проспекту Октября в черте Кировского района. По улице Ахметова нельзя будет ездить быстрее 10 км/ч. Все эти меры власти оправдывают профилактикой нарушений и заботой о безопасности горожан.