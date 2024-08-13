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Published Сегодня, 11:25

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Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе

Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе

13 августа 2024, 11:25
Фото: 1MI
Новые ограничения для двухколёсного транспорта вводят в Кировском районе столицы Башкирии, сообщили в администраци муниципалитета.

Местным чиновникам удалось прийти к соглашению с оператором кикшеринга и подписать договор об очередных регуляциях для средств индивидуальной мобильности.

Так, на территории района ввели новые зоны, в которых скорость электросамокатов будет автоматически снижаться. В некоторых местах же они будут полностью останавливаться.

Так, передвигаться на самокатах станет невозможным на улице Ленина и по проспекту Октября в черте Кировского района. По улице Ахметова нельзя будет ездить быстрее 10 км/ч. Все эти меры власти оправдывают профилактикой нарушений и заботой о безопасности горожан.

Электросамокатам отдают 10 км Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что электросамокатам в Уфе выделили полосу длиной 10,2 км.

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