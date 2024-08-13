Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Местным чиновникам удалось прийти к соглашению с оператором кикшеринга и подписать договор об очередных регуляциях для средств индивидуальной мобильности.
Так, на территории района ввели новые зоны, в которых скорость электросамокатов будет автоматически снижаться. В некоторых местах же они будут полностью останавливаться.
Так, передвигаться на самокатах станет невозможным на улице Ленина и по проспекту Октября в черте Кировского района. По улице Ахметова нельзя будет ездить быстрее 10 км/ч. Все эти меры власти оправдывают профилактикой нарушений и заботой о безопасности горожан.