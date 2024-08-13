Юрист увидела в избиении прохожего «хохла» блогером Реутовым признаки экстремизма

По сообщению «Ридуса», адвокат заявила о наличии трех вариантов. Квалифицировать действия блогера Реутова можно по статье о хулиганстве, нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений, а также по признакам экстремизма, разжигания ненависти и вражды. Ситуация заключается в том, что ранее судимый блогер Виталий Реутов недавно стал участником скандала в центре Екатеринбурга. Он забрался на автомобиль и стал выкрикивать нецензурные фразы в адрес украинцев. К нему подошел прохожий и заявил, что он «хохол» и спросил что ему делать? На это блогер подошел к мужчине и ударил его в лицо.