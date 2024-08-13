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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Юрист увидела в избиении прохожего «хохла» блогером Реутовым признаки экстремизма

13 августа 2024, 09:25
Адвокат Сталина Гуревич считает, что действия блогера Виталия Реутова, который в центре Екатеринбурга избил прохожего, с призывами «бить хохлов», могут быть квалифицированы по 3 составам преступления.

По сообщению «Ридуса», адвокат заявила о наличии трех вариантов. Квалифицировать действия блогера Реутова можно по статье о хулиганстве, нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений, а также по признакам экстремизма, разжигания ненависти и вражды. Ситуация заключается в том, что ранее судимый блогер Виталий Реутов недавно стал участником скандала в центре Екатеринбурга. Он забрался на автомобиль и стал выкрикивать нецензурные фразы в адрес украинцев. К нему подошел прохожий и заявил, что он «хохол» и спросил что ему делать? На это блогер подошел к мужчине и ударил его в лицо.

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