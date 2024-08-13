mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Уфе выпустили конверт в честь Героя России

В Уфе выпустили конверт в честь Героя России

13 августа 2024, 15:02
Фото: Правительство РБ
В почтовое обращение вышел уникальный маркированный конверт, посвященный генералу-майору Минигали Шаймуратову, сообщает правительство РБ.

В Уфе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к выходу нового почтового конверта с изображением выдающегося советского военачальника Минигали Шаймуратова.

Минигали Шаймуратов родился в Уфимском уезде в 1899 году и посвятил свою жизнь службе в Красной Армии. Он командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией и принимал участие во множестве значимых боев, включая Сталинградскую битву. Генерал героически пал в боях Харьковской оборонительной операции в 1943 году при выполнении сложной задачи по выходу из окружения противника.

Фото: Правительство РБ

Конверт имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует общепринятому тарифу на пересылку по территории России. Общий тираж составил внушительные 300 000 экземпляров. Кроме того, к выпуску был изготовлен специальный почтовый штемпель с именем легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Приобрести новые конверты можно будет в любом почтовом отделении Уфы и всей Республики Башкортостан.

Читайте также:
Жильцам «элиток» Уфы выставят требованияМэр Уфы заявил об установке нового памятникаБашкирия приняла детей из Курской области
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Великая Отечественная война#Россия#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Правительство#Белорецк#Туймазы#Почта#Минигали Шаймуратов#Герои России#Печать
Подпишитесь
Апокалипсис августа напугал Башкирию
Сегодня, 06:42
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
Сегодня, 09:57
В Башкирии отменили День города из-за Украины
Сегодня, 07:13
Заявления Путина после Курска — главное
Вчера, 18:37
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
Сегодня, 05:53
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
Сегодня, 05:47