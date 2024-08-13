В Уфе выпустили конверт в честь Героя России

Минигали Шаймуратов родился в Уфимском уезде в 1899 году и посвятил свою жизнь службе в Красной Армии. Он командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией и принимал участие во множестве значимых боев, включая Сталинградскую битву. Генерал героически пал в боях Харьковской оборонительной операции в 1943 году при выполнении сложной задачи по выходу из окружения противника.