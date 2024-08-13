В Уфе выпустили конверт в честь Героя России

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Уфе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к выходу нового почтового конверта с изображением выдающегося советского военачальника Минигали Шаймуратова.
Минигали Шаймуратов родился в Уфимском уезде в 1899 году и посвятил свою жизнь службе в Красной Армии. Он командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией и принимал участие во множестве значимых боев, включая Сталинградскую битву. Генерал героически пал в боях Харьковской оборонительной операции в 1943 году при выполнении сложной задачи по выходу из окружения противника.
Конверт имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует общепринятому тарифу на пересылку по территории России. Общий тираж составил внушительные 300 000 экземпляров. Кроме того, к выпуску был изготовлен специальный почтовый штемпель с именем легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Приобрести новые конверты можно будет в любом почтовом отделении Уфы и всей Республики Башкортостан.