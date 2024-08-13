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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе

В Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе

13 августа 2024, 13:48
Фото: Соцсети
Пожар, который уничтожил овощебазу в селе Мариинском под Стерлитамаком, оказался не просто несчастным случаем, сообщает МЧС России.

В утренние часы, 11 июля, село Мариинское стало эпицентром тревожных событий. В результате мощного возгорания сгорел склад овощей и фруктов, а также припаркованная «ГАЗель», которая была наполнена арбузами. По данным МЧС Республики Башкортостан, пожар охватил помещение площадью 35 квадратных метров, и спасатели справились с огнем за полчаса. Среди людей никто не пострадал, однако ущерб от происшествия оказался значительным.

Пожар уничтожил овощебазу под Стерлитамаком
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Однако недавние события добавили новый виток к этому инциденту. Стало известно о том, что группа местных ультраправых радикалов взяла на себя ответственность за поджог овощебазы. В социальных сетях они опубликовали видео, на котором двое молодых людей разливают неизвестную жидкость по территории ангара перед началом пожара.

Сотрудники экстренных служб подтвердили наличие следов поджога на месте происшествия. Пока правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств дела и поиска виновных.

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