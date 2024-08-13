В Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В утренние часы, 11 июля, село Мариинское стало эпицентром тревожных событий. В результате мощного возгорания сгорел склад овощей и фруктов, а также припаркованная «ГАЗель», которая была наполнена арбузами. По данным МЧС Республики Башкортостан, пожар охватил помещение площадью 35 квадратных метров, и спасатели справились с огнем за полчаса. Среди людей никто не пострадал, однако ущерб от происшествия оказался значительным.
Однако недавние события добавили новый виток к этому инциденту. Стало известно о том, что группа местных ультраправых радикалов взяла на себя ответственность за поджог овощебазы. В социальных сетях они опубликовали видео, на котором двое молодых людей разливают неизвестную жидкость по территории ангара перед началом пожара.
Сотрудники экстренных служб подтвердили наличие следов поджога на месте происшествия. Пока правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств дела и поиска виновных.