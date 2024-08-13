В Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе

В утренние часы, 11 июля, село Мариинское стало эпицентром тревожных событий. В результате мощного возгорания сгорел склад овощей и фруктов, а также припаркованная «ГАЗель», которая была наполнена арбузами. По данным МЧС Республики Башкортостан, пожар охватил помещение площадью 35 квадратных метров, и спасатели справились с огнем за полчаса. Среди людей никто не пострадал, однако ущерб от происшествия оказался значительным.