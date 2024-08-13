Топ штрафов назвали в Башкирии

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Башкирии с начала 2024 года на камеры ГАИ попали 3,6 млн нарушений правил дорожного движения, сообщили в башкортостанской Госавтоинспекции.
Как пояснили в ведомстве, чаще всего фиксировались превышения скорости. На втором месте — нарушения проезда перекрёстков, за этот проступок было выписано 182 тысячи протоколов. Ещё 1100 недобросовестных водителей привлекли к ответственности за выезд на «встречку».
В ГАИ также напомнили, что в 2024 ведомство усилило борьбу с водителями и пассажирами, пренебрегающими ремнями безопасности. Только за семь месяцев года штрафами за это поплатились 83 тысячи водителей. Часто «влететь» на круглую сумму можно на нерегулируемых «зебрах», если не пропустить пешехода — в этом уже убедилась 21 тысяча автолюбителей.
Отметим, что всего в Башкирии установлены 1747 камер, а также 66 передвижных и 17 мобильных комплексов.
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