Топ штрафов назвали в Башкирии

В ГАИ также напомнили, что в 2024 ведомство усилило борьбу с водителями и пассажирами, пренебрегающими ремнями безопасности. Только за семь месяцев года штрафами за это поплатились 83 тысячи водителей. Часто «влететь» на круглую сумму можно на нерегулируемых «зебрах», если не пропустить пешехода — в этом уже убедилась 21 тысяча автолюбителей.