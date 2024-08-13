Топ-10 вакансий Башкирии назвала министр труда

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Согласно данным интерактивного портала службы занятости населения Республики Башкортостан, на сегодня в регионе насчитывается 12 140 вакансий.
В числе самых популярных вакансий — водители автомобилей (2 530 вакансий), подсобные рабочие (2 198), уборщики производственных и служебных помещений (1 150) и охранники (1 083).
— Это говорит о том, что базовые потребности общества не исчезают, а лишь трансформируются под влиянием времени, — считают эксперты.
Например, операторы станков с программным управлением (984 вакансии) становятся незаменимыми в условиях автоматизации производства.
Так же в топ вакансий вошли: продавец — кассир (888), грузчик (866), повар (840), слесарь (801), электромонтер по ремонту и обслуживанию (800).
Ленара Иванова так же отметила, что доля вакансий по рабочим профессиям составляет целых 67,1 процента от общего числа свободных мест.
— Это свидетельствует о существующем трудодефиците в данной области, — комментирует Ленара Иванова.
Глава Республики Радий Хабиров подчеркивает важность решения проблемы нехватки кадров и поручил Министерству образования разработать меры по увеличению числа абитуриентов в средние специальные учебные заведения.