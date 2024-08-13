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Топ-10 вакансий Башкирии назвала министр труда

Топ-10 вакансий Башкирии назвала министр труда

13 августа 2024, 06:48
Фото: Ленара Иванова
В Башкирии наблюдается уникальная ситуация на рынке труда: рабочие специальности остаются в приоритете, сообщает министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

Согласно данным интерактивного портала службы занятости населения Республики Башкортостан, на сегодня в регионе насчитывается 12 140 вакансий.

В числе самых популярных вакансий — водители автомобилей (2 530 вакансий), подсобные рабочие (2 198), уборщики производственных и служебных помещений (1 150) и охранники (1 083).

— Это говорит о том, что базовые потребности общества не исчезают, а лишь трансформируются под влиянием времени, — считают эксперты.

Например, операторы станков с программным управлением (984 вакансии) становятся незаменимыми в условиях автоматизации производства.

Так же в топ вакансий вошли: продавец — кассир (888), грузчик (866), повар (840), слесарь (801), электромонтер по ремонту и обслуживанию (800).

Ленара Иванова так же отметила, что доля вакансий по рабочим профессиям составляет целых 67,1 процента от общего числа свободных мест.

— Это свидетельствует о существующем трудодефиците в данной области, — комментирует Ленара Иванова.

Глава Республики Радий Хабиров подчеркивает важность решения проблемы нехватки кадров и поручил Министерству образования разработать меры по увеличению числа абитуриентов в средние специальные учебные заведения.

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