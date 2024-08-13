Стали известны самые популярные у башкирских детей сказки

Пожелания у детей разного возраста отличаются. Малыши до 5 лет чаще всего просят прочитать сказки про дружбу, где персонажами выступают сказочные герои или звери. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения. В приоритетах — истории о приключениях. Любимый персонаж у детей — сказочный герой, его выбрали более 40% опрошенных, на втором месте — персонаж-животное, его выбрало порядка 30% аудитории.