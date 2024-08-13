Слизни атакуют Уфу

С каждым днём улитки становятся всё более заметными в столице Башкортостана. Эти брюхоногие моллюски, казалось бы, безобидные создания, на самом деле могут причинить значительный вред садовым участкам. В условиях влажного и тёплого лета, которое мы наблюдаем в 2024 году, их активность возросла до предела в Уфе и Башкирии. Доктор биологических наук Галина Мишуковская объясняет причины этого явления и даёт советы по защите огорода.