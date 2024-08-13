Слизни атакуют Уфу

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
С каждым днём улитки становятся всё более заметными в столице Башкортостана. Эти брюхоногие моллюски, казалось бы, безобидные создания, на самом деле могут причинить значительный вред садовым участкам. В условиях влажного и тёплого лета, которое мы наблюдаем в 2024 году, их активность возросла до предела в Уфе и Башкирии. Доктор биологических наук Галина Мишуковская объясняет причины этого явления и даёт советы по защите огорода.
— Ничего удивительного в этом нет. Улитки очень боятся жары и засухи. Влажное лето создаёт идеальные условия для их размножения и выживания, — говорит учёный.
По её словам, тёплые зимы последних лет также способствуют увеличению популяции моллюсков: многие из них не погибают при промерзании почвы, как это было раньше.
При массовом размножении улитки могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству. Они повреждают молодые побеги растений, ягоды и плоды, что может привести к потере урожая. Поэтому важно принимать меры для защиты своего огорода.
Основной совет от Галины Мишуковской — поддерживать порядок на участке. Своевременное удаление сорняков и гниющих растительных остатков существенно снизит шансы на нашествие улиток.