Рецидивист с похмелья зарубил односельчанина в Башкирии

Mkset выяснил, что в биографии сельчанина был ряд судимостей за тяжёлые преступление. Так, в 2005 году он также получил девять с половиной лет тюрьмы за умышленное причинение смерти, но вышел условно-досрочно за полтора года до конца срока. Спустя 8 лет — в 2013 году — получил ещё три года за тяжкий вред здоровью, что вкупе с неотбытым сроком превратилось в 4,5 года. Отбывал наказание рецидивитс в колонии строгого режима. Последний условный срок ему назначил Белокатайский межрайонный суд — на 10 месяцев с испытательным сроком в один год.