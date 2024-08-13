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Рецидивист с похмелья зарубил односельчанина в Башкирии

Рецидивист с похмелья зарубил односельчанина в Башкирии

13 августа 2024, 12:58
Фото: 1MI
Убийца долгие годы провёл в тюрьме и снова вернулся за решётку.

Верховный суд Башкирии вынес приговор 53-летнему жителю Белокатайского района за зверское убийство, гласит изученный Mkset приговор.

Роковое застолье, в ходе которого мужчина совершил преступление, состоялось в декабре 2023 года. Тогда сельчанин проснулся с невыносимым «отходняком» от вчерашней попойки. За «опохмелом» он решил двинуться с своему знакомому, у которого «всегда есть, что выпить».

Дружеских посиделок, впрочем, не вышло. Вскоре двое любителей выпить повздорили, гость взялся за топор и несколько раз ударил им оппонента. Шансов выжить у потерпевшего не было — от полученных травм он скончался на месте.

Как выяснилось, на момент преступления злодей отбывал десятимесячный условный срок за уклонение от административного ареста. Вкупе с убийством, суд назначил мужчине 12 лет колонии особого режима.

Mkset выяснил, что в биографии сельчанина был ряд судимостей за тяжёлые преступление. Так, в 2005 году он также получил девять с половиной лет тюрьмы за умышленное причинение смерти, но вышел условно-досрочно за полтора года до конца срока. Спустя 8 лет — в 2013 году — получил ещё три года за тяжкий вред здоровью, что вкупе с неотбытым сроком превратилось в 4,5 года. Отбывал наказание рецидивитс в колонии строгого режима. Последний условный срок ему назначил Белокатайский межрайонный суд — на 10 месяцев с испытательным сроком в один год.

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