Коммунальный ад начался в Уфе

Жителям Ленинского района Уфы придется претерпеть коммунальные неудобства во вторник, 13 августа. Днем выяснилось, что на территории этой части Уфы прохудились трубы водоснабжения. Поставку ресурса во многоквартирные дома приостановили на время ремонта В списке на отключение от воды — более трех десятков адресов.