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Коммунальный ад начался в Уфе

Коммунальный ад начался в Уфе

13 августа 2024, 08:46
Причина временных неудобств жителей — утечка на сетях водоснабжения, сообщает администрация Ленинского района Уфы.

Жителям Ленинского района Уфы придется претерпеть коммунальные неудобства во вторник, 13 августа. Днем выяснилось, что на территории этой части Уфы прохудились трубы водоснабжения. Поставку ресурса во многоквартирные дома приостановили на время ремонта В списке на отключение от воды — более трех десятков адресов.

Известно, что причиной стала авария по адресу Зенцова, 105 в Уфе. Сроки исправления ситуации и возвращения коммунального ресурса в дома уфимцев в администрации Ленинского района не озвучивают.

Напомним, в понедельник, 12 августа, уфимцы остались без горячего водоснабжения из-за дождей. Осадки не позволили коммунальщикам вовремя завершить все необходимые работы.

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