mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Какая погода в Башкирии будет в середине августа

Какая погода в Башкирии будет в середине августа

13 августа 2024, 11:26
Середина и вторая половина августа докажут жителям Уфы и Башкортостана — прогнозом их еще можно удивить, следует из синоптических сводок.

Синоптики «Башгидромета» дали прогноз погоды в Башкирии и Уфе на ближайшие дни, а также озвучили свои предположения о том, что ждет регион в середине августа и конце лета. Прогноз погоды на завтра в Башкирии и Уфе мало отличается от того, что привыкли видеть за окном в августе 2024 — дожди, сильный ветер, местами ливни и грозы. В среду, 14 августа, скорость порывов ветра может достигать 17 м/с, что соответствует очень сильному ветру по шкале Бофорта. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +14°С…+19°С.

Напомним, в понедельник, 12 августа, Уфу снова разнес ливневый ураган. На улицах столицы Башкирии тонули и пешеходы, и машины. Местами Уфа превратилась в Венецию, местами — в автомобильный портал в преисподнюю. В Сибае и вовсе выпал град, которого в прогнозах синоптиков и штормовых предупреждениях спасателей не значилось.

Когда в Башкирии прекратятся дожди Mkset сообщал ранее. По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Уфу и Башкирию к 19 августа. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, сделан и более долгосрочный прогноз. Во второй половине августа погода в Уфе и Башкирии воздух днем будет прогреваться до +22°С, дожди будут эпизодическими и малой мощности. А вот бабьего лета раньше середины сентября в Башкирии и Уфе в 2024 году ждать не стоит.

Читайте также:
Назван виновник взрыва в СтерлитамакеТотальную коррупцию вскрыли в БашкирииОбгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Природа#Дожди#Курская область
Подпишитесь
Апокалипсис августа напугал Башкирию
Сегодня, 06:42
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
Сегодня, 09:57
В Башкирии отменили День города из-за Украины
Сегодня, 07:13
Заявления Путина после Курска — главное
Вчера, 18:37
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
Сегодня, 05:53
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
Сегодня, 05:47