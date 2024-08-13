Какая погода в Башкирии будет в середине августа

Напомним, в понедельник, 12 августа, Уфу снова разнес ливневый ураган. На улицах столицы Башкирии тонули и пешеходы, и машины. Местами Уфа превратилась в Венецию, местами — в автомобильный портал в преисподнюю. В Сибае и вовсе выпал град, которого в прогнозах синоптиков и штормовых предупреждениях спасателей не значилось.



Когда в Башкирии прекратятся дожди Mkset сообщал ранее. По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Уфу и Башкирию к 19 августа. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, сделан и более долгосрочный прогноз. Во второй половине августа погода в Уфе и Башкирии воздух днем будет прогреваться до +22°С, дожди будут эпизодическими и малой мощности. А вот бабьего лета раньше середины сентября в Башкирии и Уфе в 2024 году ждать не стоит.