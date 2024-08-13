Какая погода в Башкирии будет в середине августа

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Синоптики «Башгидромета» дали прогноз погоды в Башкирии и Уфе на ближайшие дни, а также озвучили свои предположения о том, что ждет регион в середине августа и конце лета. Прогноз погоды на завтра в Башкирии и Уфе мало отличается от того, что привыкли видеть за окном в августе 2024 — дожди, сильный ветер, местами ливни и грозы. В среду, 14 августа, скорость порывов ветра может достигать 17 м/с, что соответствует очень сильному ветру по шкале Бофорта. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +14°С…+19°С.
Напомним, в понедельник, 12 августа, Уфу снова разнес ливневый ураган. На улицах столицы Башкирии тонули и пешеходы, и машины. Местами Уфа превратилась в Венецию, местами — в автомобильный портал в преисподнюю. В Сибае и вовсе выпал град, которого в прогнозах синоптиков и штормовых предупреждениях спасателей не значилось.
Когда в Башкирии прекратятся дожди Mkset сообщал ранее. По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Уфу и Башкирию к 19 августа. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, сделан и более долгосрочный прогноз. Во второй половине августа погода в Уфе и Башкирии воздух днем будет прогреваться до +22°С, дожди будут эпизодическими и малой мощности. А вот бабьего лета раньше середины сентября в Башкирии и Уфе в 2024 году ждать не стоит.