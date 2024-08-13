Как выбрать лучший жироудалитель: тестируем 8 средств и делаем выводы

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Каждому из нас приходилось сталкиваться с проблемой застарелого жира и нагара на кухонных поверхностях. Сковородки, гриль, духовки — все это требует тщательной очистки, а обычные моющие средства часто не справляются. Ютуб-канал «Двойная Порция Полезных Советов» провел тестирование 8 жироудалителей от разных производителей — делимся с вами результатами этого исследования.
Unicum Grizzly позиционируется как один из самых эффективных жироудалителей на рынке. Густая жидкость легко наносится и быстро начинает действовать. Она содержит активные компоненты, которые разрушают молекулы жира, превращая их в легко смываемую массу.
Однако, тесты показали, что Unicum Grizzly не только удаляет масляные загрязнения, но и может повредить поверхность сковородки. Если у вас алюминиевая посуда, будьте осторожны: средство может снять краску и повредить покрытие.
Адриэль представляет собой жидкий концентрат, который легко наносится, но быстро стекает с вертикальных поверхностей. Активные компоненты моющего средства проникают в структуру загрязнений и разрушают их. Продукт быстро и практически полностью удалил жир и нагар, не повредив поверхность сковородки.
Гель, который легко наносится и равномерно распределяется по поверхности. Он не имеет неприятного запаха. Несмотря на низкую цену, средство справляется достаточно хорошо. Оно не такое агрессивное, как Unicum Grizzly, и не повреждает поверхность посуды.
Очиститель, который должен быть без особых усилий справиться с последствиями готовки на грилях и мангалах. Однако, в тесте средство показало низкую эффективность. Почему это так, остается загадкой, но средство не справилось с нагаром, оставив значительную часть загрязнений.
Пенный раствор, который легко наносится и быстро начинает действовать. Оно не имеет неприятного запаха и удобно в использовании. Санитол оказался одним из лучших средств в тесте. К тому же, он не повреждает поверхность посуды.
Санита Платинум показала неплохой результат в борьбе с жиром и налетом. Состав не повредил поверхность сковородки и удалил практически все загрязнения. Оно не имеет неприятного запаха и легко наносится, что делает его удобным в использовании.
Санита Антигрис заявляет, что действует за одну минуту. В тесте продукта средство показало средние результаты: оно удалило часть жира, но не справилось с нагарами. Несмотря на это, средство быстро наносится и начинает действовать, что может быть полезно для легких загрязнений.
SORTY HOME оказался самым ужасным средством против сильных загрязнений. Он не справился, оставив поверхность практически без изменений. Несмотря на легкость нанесения и отсутствие неприятного запаха, смыл этого продукта оказался нулевым.
Помимо брендовых жироудалителей, существуют и народные способы, которые могут помочь в борьбе с застарелым нагаром. Вот несколько проверенных методов:
Одно из самых доступных и универсальных средств для чистки посуды. Она подходит для большинства типов посуды, кроме алюминиевой и с антипригарным покрытием.
Налейте в большой таз воду, чтобы она покрывала посуду, добавьте 100 грамм соды на литр воды и доведите до кипения. Оставьте кипеть на 20 минут, затем дайте остыть и помойте. Можно увеличить время кипения до часа
— Налейте в сковороду стакан столового уксуса (9%) и стакан воды, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 2 столовые ложки соды — советуют пользователи в социальных сетях.
Для посуды из нержавеющей стали можно использовать смесь соды и перекиси водорода, рассказывают эксперты блога «Уют и тепло моего дома».
Разогрейте кастрюлю, набрав в нее воду и поставив на плиту. В это время приготовьте смесь: 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Нанесите смесь на разогретую посуду и оставьте на 15 минут, затем почистите.
Этот способ требует осторожности из-за токсичности нашатырного спирта, однако этот способ активно применяют пользователи интернета.
Снимите ручку со сковороды, поместите ее в несколько мусорных пакетов и налейте 50 мл нашатырного спирта. Плотно завяжите пакеты и оставьте на балконе на ночь. Утром вымойте сковороду — нагар должен легко отойти.
— Чтобы вернуть блеск старым кастрюлям без лишних хлопот, возьмите на вооружение рецепт с кальцинированной содой, хозяйственным мылом и кислым яблоком. Немного кипячения — и ваша посуда снова как новая! — радуются опытные хозяйки.
В кастрюлю или таз налейте воду, добавьте 2 чайные ложки кальцинированной соды на литр воды и половину натертого хозяйственного мыла.
Добавьте натертое яблоко (лучше кислое) и доведите до кипения. Опустите грязную кастрюлю и оставьте кипеть на час. Затем вымойте.
Этот метод подходит для чугунной и алюминиевой посуды. В большой таз или ведро налейте воду, доведите до кипения. Добавьте половину натертого хозяйственного мыла, полстакана канцелярского клея и полстакана кальцинированной соды. Опустите посуду и кипятите несколько часов. После этого нагар легко отойдет.
— Не забудьте периодически проверять уровень воды и добавлять ее при необходимости, чтобы избежать выкипания, иначе эффект может быть прямо противоположный, — советуют пользователи.