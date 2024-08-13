Как выбрать лучший жироудалитель: тестируем 8 средств и делаем выводы

Каждому из нас приходилось сталкиваться с проблемой застарелого жира и нагара на кухонных поверхностях. Сковородки, гриль, духовки — все это требует тщательной очистки, а обычные моющие средства часто не справляются. Ютуб-канал «Двойная Порция Полезных Советов» провел тестирование 8 жироудалителей от разных производителей — делимся с вами результатами этого исследования.