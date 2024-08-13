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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Как в Турции зайти в Telegram?

Как в Турции зайти в Telegram?

13 августа 2024, 06:57
Власти Турции направили руководству мессенджера Telegram предупреждение о возможной блокировке на территории страны, сообщает множество турецких СМИ.

Проблема заключается в том, что мессенджер игнорирует требования о блокировке каналов, содержащих незаконный контент. Согласно информации из турецких СМИ, правительство страны уже отправило более тысячи запросов на блокировку отдельных каналов администратору мессенджера, но пока не получило ни одного ответа. Конкретные каналы, требующие блокировки, не раскрываются.

По утверждениям турецких властей, информация на этих каналах представляет опасность: предположительно, там происходит продажа наркотиков, реклама проституции и азартных игр, а также размещение порнографии с участием несовершеннолетних. Турция занимает одно из первых мест в мире по числу пользователей мессенджера, и его аудитория составляет около восьми миллионов человек.

Подробнее — в материале «Новой Хакасии».

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