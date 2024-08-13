Как в Турции зайти в Telegram?

По утверждениям турецких властей, информация на этих каналах представляет опасность: предположительно, там происходит продажа наркотиков, реклама проституции и азартных игр, а также размещение порнографии с участием несовершеннолетних. Турция занимает одно из первых мест в мире по числу пользователей мессенджера, и его аудитория составляет около восьми миллионов человек.



Подробнее — в материале «Новой Хакасии».