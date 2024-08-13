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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Башкирия приняла детей из Курской области

Башкирия приняла детей из Курской области

13 августа 2024, 12:06
Фото: МЧС России
Республика Башкортостан создаст им условия для отдыха и восстановления, сообщает МЧС России.
Сюжет
Дети

В понедельник, 12 августа 2024 года, в живописный Дюртюлинский район Республики Башкортостан прибыли 34 ребенка вместе с восемью сопровождающими. Эти дети, покинувшие свои дома в Курской области, нашли временное убежище в санатории и детском оздоровительном лагере.

Фото: МЧС России

Встречали их не только сотрудники МЧС России, но и представители Министерства образования и науки республики, а также медицинские работники, готовые оказать необходимую помощь.

Дети были доставлены на автобусах до места назначения, где их уже ждали сотрудники местной администрации.

— Организация процесса доставки и размещения прошла без каких-либо проблем — все было продумано до мелочей, — сообщают в ведомстве.

Губернатор Липецкой области Игорь Артомонов также сообщил о том, что более 100 жителей Курской области уже приехали в Липецкую область. Для них были подготовлены пункты временного размещения, включая загородные оздоровительные лагеря для детей.

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