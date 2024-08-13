Башкирия приняла детей из Курской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В понедельник, 12 августа 2024 года, в живописный Дюртюлинский район Республики Башкортостан прибыли 34 ребенка вместе с восемью сопровождающими. Эти дети, покинувшие свои дома в Курской области, нашли временное убежище в санатории и детском оздоровительном лагере.
Встречали их не только сотрудники МЧС России, но и представители Министерства образования и науки республики, а также медицинские работники, готовые оказать необходимую помощь.
Дети были доставлены на автобусах до места назначения, где их уже ждали сотрудники местной администрации.
— Организация процесса доставки и размещения прошла без каких-либо проблем — все было продумано до мелочей, — сообщают в ведомстве.
Губернатор Липецкой области Игорь Артомонов также сообщил о том, что более 100 жителей Курской области уже приехали в Липецкую область. Для них были подготовлены пункты временного размещения, включая загородные оздоровительные лагеря для детей.