5 проверенных способов, как избавиться от кошачьей шерсти на одежде и мебели

Даже если вы плотно закрываете шкафы, шерсть все равно может проникнуть внутрь и осесть на одежде. Решением этой проблемы могут стать специальные чехлы для хранения вещей, которые создают барьер. Доставайте одежду непосредственно перед использованием и не оставляйте ее на мебели, чтобы избежать контакта с животным. Чехлы особенно полезны для тех, кто ценит чистоту и порядок в гардеробе.