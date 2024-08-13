5 проверенных способов, как избавиться от кошачьей шерсти на одежде и мебели

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Домашние животные дарят нам массу положительных эмоций. Но, к сожалению, вместе с этим приходят и некоторые бытовые неудобства, такие как шерсть. Особенно остро проблема ощущается в периоды линьки, когда волосы буквально летают в воздухе и оседают на каждой поверхности. Не хотите, чтобы ваш дом выглядел неряшливо? Вот четыре простых совета, которые помогут вам справиться с этой проблемой.
Первое и самое очевидное решение — это регулярная уборка с помощью пылесоса. Лучше всего использовать модели с прорезиненными насадками, которые способны собирать мельчайшие ворсинки. Они позволяют тщательно очистить даже самые труднодоступные места, например, углы и щели между мебелью.
Несмотря на эффективность пылесоса, после него все равно могут оставаться мелкие ворсинки. Поэтому протереть полки или помыть пол — это отличный способ дополнительно очистить поверхности. Начните с того, что соберите основную грязь веником или пылесосом, а затем помойте поверхности влажной тряпкой. Учтите, что тряпку придется часто менять, так как волоски быстро забивают ткань, поэтому отстирать ее бывает нелегко.
Даже если вы плотно закрываете шкафы, шерсть все равно может проникнуть внутрь и осесть на одежде. Решением этой проблемы могут стать специальные чехлы для хранения вещей, которые создают барьер. Доставайте одежду непосредственно перед использованием и не оставляйте ее на мебели, чтобы избежать контакта с животным. Чехлы особенно полезны для тех, кто ценит чистоту и порядок в гардеробе.
Перед выходом из дома обязательно обработайте одежду специальными щетками или роликами с липучками. Они быстро и эффективно убирают ворс с одежды, делая её чистой и опрятной. Если вдруг заметили волосы на одежде вне дома, можно воспользоваться мокрыми руками — это временное, но действенное решение. Для профилактики налипания добавляйте при стирке специальный кондиционер и используйте антистатик. Это поможет уменьшить статическое электричество, которое притягивает пух.
На пике популярности сейчас щетка-скребок, предназначенная для удаления шерсти животных, волос, ворсинок и катышек с различных тканей. Этот многоразовый инструмент оснащен металлическим роликом и деревянной ручкой, что делает его удобным в использовании. Скребок эффективно убирает катышки и шерсть с ковров, обивки мебели и автомобильных сидений. Однако стоит быть осторожным с деликатными тканями, так как металлический ролик может оставлять зацепки и затяжки.