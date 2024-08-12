В Башкирии обойдут Стерлитамак

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке с подчиненными не обошел вниманием создание дороги по обходу Стерлитамака. Вопрос обсудили в понедельник, 12 августа.
— На этой неделе мы с главой Росавтодора Романом Новиковым официально запускаем строительство дороги, которая будет расширена вокруг Стерлитамака. Это было долгожданное решение для местных жителей, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в Центре управления. — Мы планируем продлить участок до Зиргана.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас состояние существующей дороги оставляет желать лучшего. И за один год ситуацию не исправить. На ремонт и строительство потребуется время, но главное — запустить процесс. Старт ему планируют дать уже во вторую декаду августа 2024 года. Начнут с самых сложных задач. Объему финансирования и сроки реализации проекта на оперативном совещании не уточнили.
Напомним, ранее стало известно, что Башкирия заняла 17 строчку в рейтинге дорог России за 2024 год. Дорожное полотно региона почти в 70% соответствует требованиям нормативов, тогда как в среднем по России этот показатель в субъектах редко дотягивает до 50%.