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В Башкирии обойдут Стерлитамак

В Башкирии обойдут Стерлитамак

12 августа 2024, 09:46
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил на правительством совещании в понедельник, 12 августа, о начале работ по расширению дороги.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке с подчиненными не обошел вниманием создание дороги по обходу Стерлитамака. Вопрос обсудили в понедельник, 12 августа.

— На этой неделе мы с главой Росавтодора Романом Новиковым официально запускаем строительство дороги, которая будет расширена вокруг Стерлитамака. Это было долгожданное решение для местных жителей, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в Центре управления. — Мы планируем продлить участок до Зиргана.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас состояние существующей дороги оставляет желать лучшего. И за один год ситуацию не исправить. На ремонт и строительство потребуется время, но главное — запустить процесс. Старт ему планируют дать уже во вторую декаду августа 2024 года. Начнут с самых сложных задач. Объему финансирования и сроки реализации проекта на оперативном совещании не уточнили.

Напомним, ранее стало известно, что Башкирия заняла 17 строчку в рейтинге дорог России за 2024 год. Дорожное полотно региона почти в 70% соответствует требованиям нормативов, тогда как в среднем по России этот показатель в субъектах редко дотягивает до 50%.

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