В Башкирии обойдут Стерлитамак

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас состояние существующей дороги оставляет желать лучшего. И за один год ситуацию не исправить. На ремонт и строительство потребуется время, но главное — запустить процесс. Старт ему планируют дать уже во вторую декаду августа 2024 года. Начнут с самых сложных задач. Объему финансирования и сроки реализации проекта на оперативном совещании не уточнили.