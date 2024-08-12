Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник

Поскольку 1 сентября 2024 года выпадает на воскресенье, учебный процесс для школьников и студентов начнется 2 сентября. Из-за сдвига Дня знаний с воскресенья на понедельник перенесено и введение традиционного в дату праздника сухого закона. Торговать спиртным в День знаний в Башкирии смогут только бары, кафе и рестораны. Магазины в понедельник такого права лишаются. В случае продажи спиртного 2 сентября торговую точку ждут штрафные санкции. При злостном нарушении — вплоть до лишения лицензии на реализацию алкоголя.