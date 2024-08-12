Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В понедельник, 2 сентября 2024 года, в магазинах Башкортостана не будет осуществляться продажа алкогольных напитков, об этом сообщает Минторг РБ. Ранее причину переноса торжественных школьных линеек и продления каникул пояснили в региональном Министерстве науки и образования.
Поскольку 1 сентября 2024 года выпадает на воскресенье, учебный процесс для школьников и студентов начнется 2 сентября. Из-за сдвига Дня знаний с воскресенья на понедельник перенесено и введение традиционного в дату праздника сухого закона. Торговать спиртным в День знаний в Башкирии смогут только бары, кафе и рестораны. Магазины в понедельник такого права лишаются. В случае продажи спиртного 2 сентября торговую точку ждут штрафные санкции. При злостном нарушении — вплоть до лишения лицензии на реализацию алкоголя.
Напомним, что с началом учебного года 2024/25 в Республике Башкортостан вводят бесплатный проезд. Этим правом 192 дня в году смогут воспользоваться не все школьники и студенты в возрасте до 23 лет. Бесплатный проезд стал для Башкирии новшеством будущего учебного года.