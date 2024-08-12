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РЭО: Перевозить 80% медотходов будут региональные операторы

РЭО: Перевозить 80% медотходов будут региональные операторы

12 августа 2024, 14:38
Фото: 1MI
8 августа 2024 года глава государства Владимир Путин подписал закон, регулирующий сферу обращения с медицинскими отходами. В подготовке законе участвовал Российский экологический оператор (РЭО).

Согласно новому закону, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь будут ответственны за вывоз медицинских отходов класса А, включающих упаковку, мебель, канцелярские принадлежности. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что планируется усилить контроль медицинских отходов, передает 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что медицинские отходы делятся на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г и Д. Первый составляет около 80% от общего объема медицинских отходов, что эквивалентно примерно двум миллионам тонн в год и считается безопасным. Эти отходы можно отправлять на обычные площадки для ТКО. Отходы классов Б и В являются эпидемиологически опасными и требуют обеззараживания перед утилизацией. Это, например, загрязненные кровью инструменты. Отходы класса Г включают токсикологически опасные материалы, такие как ртутьсодержащие предметы, а класс Д включает радиоактивные отходы, требующие особого обращения.

В руководстве РЭО также отметили, что роль СанПиН будет усилена, а Роспотребнадзор останется ключевой службой, регулирующей эту сферу.

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