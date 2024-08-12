РЭО: Перевозить 80% медотходов будут региональные операторы

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что медицинские отходы делятся на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г и Д. Первый составляет около 80% от общего объема медицинских отходов, что эквивалентно примерно двум миллионам тонн в год и считается безопасным. Эти отходы можно отправлять на обычные площадки для ТКО. Отходы классов Б и В являются эпидемиологически опасными и требуют обеззараживания перед утилизацией. Это, например, загрязненные кровью инструменты. Отходы класса Г включают токсикологически опасные материалы, такие как ртутьсодержащие предметы, а класс Д включает радиоактивные отходы, требующие особого обращения.