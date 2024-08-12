mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Геральт появится в «Ведьмаке-4», но не в качестве главного героя

Геральт появится в «Ведьмаке-4», но не в качестве главного героя

12 августа 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Актер Даг Кокл, известный озвучиванием культового охотника на монстров Геральта, поделился новыми подробностями о предстоящей игре серии «Ведьмак».

Как сообщает newkhakasiya.online, Кокл отметил, что в четвертой части игры Геральт будет фигурировать, но не станет центральным персонажем. Он подчеркнул, что пока не ознакомился со сценарием и не знает, кто займет место главного героя.

На сегодняшний день большинство сотрудников студии, разрабатывающей игры вселенной «Ведьмака», сосредоточены на новом проекте под рабочим названием Polaris. Эта игра также будет связана с историей Геральта.

Подпишитесь
Башкирия примет эвакуированных из Курской области
Сегодня, 07:46
Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
Сегодня, 07:37
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Сегодня, 07:12
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
Сегодня, 04:52
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
Сегодня, 06:15
«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Сегодня, 06:46