Геральт появится в «Ведьмаке-4», но не в качестве главного героя

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как сообщает newkhakasiya.online, Кокл отметил, что в четвертой части игры Геральт будет фигурировать, но не станет центральным персонажем. Он подчеркнул, что пока не ознакомился со сценарием и не знает, кто займет место главного героя.
На сегодняшний день большинство сотрудников студии, разрабатывающей игры вселенной «Ведьмака», сосредоточены на новом проекте под рабочим названием Polaris. Эта игра также будет связана с историей Геральта.