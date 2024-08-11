Врачи сельской больницы в Башкирии успешно прооперировали 92-летнюю женщину

Одной из таких операций стало удаление желчного пузыря у 92-летней пациентки, обратившейся в больницу с жалобами на боли в животе. После консервативной терапии ей успешно провели лапароскопическую операцию. Благодаря малоинвазивному методу пациентка быстро восстановилась и уже выписана из больницы.