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Posted 11 августа, 13:15

Published 11 августа, 13:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Врачи сельской больницы в Башкирии успешно прооперировали 92-летнюю женщину

Врачи сельской больницы в Башкирии успешно прооперировали 92-летнюю женщину

11 августа 2024, 13:15
Фото: 1MI
Врачи Верхнеяркеевской центральной районной больницы успешно прооперировали 92-летнюю женщину, используя новое оборудование, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Современная эндовидеохирургическая стойка была установлена в больнице в конце прошлого года благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Хирург Верхнеяркеевской ЦРБ прошел обучение по лапароскопическим операциям на базе больницы скорой помощи в Уфе и сейчас уже успешно оперирует в Илишевском районе.

Одной из таких операций стало удаление желчного пузыря у 92-летней пациентки, обратившейся в больницу с жалобами на боли в животе. После консервативной терапии ей успешно провели лапароскопическую операцию. Благодаря малоинвазивному методу пациентка быстро восстановилась и уже выписана из больницы.

Как подчеркивают специалисты, лапароскопические операции имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными открытыми вмешательствами. Они обеспечивают меньшее травмирование тканей, сокращают время восстановления и позволяют пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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