Врачи сельской больницы в Башкирии успешно прооперировали 92-летнюю женщину

Posted 11 августа, 13:15
Published 11 августа, 13:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Современная эндовидеохирургическая стойка была установлена в больнице в конце прошлого года благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Хирург Верхнеяркеевской ЦРБ прошел обучение по лапароскопическим операциям на базе больницы скорой помощи в Уфе и сейчас уже успешно оперирует в Илишевском районе.
Одной из таких операций стало удаление желчного пузыря у 92-летней пациентки, обратившейся в больницу с жалобами на боли в животе. После консервативной терапии ей успешно провели лапароскопическую операцию. Благодаря малоинвазивному методу пациентка быстро восстановилась и уже выписана из больницы.
Как подчеркивают специалисты, лапароскопические операции имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными открытыми вмешательствами. Они обеспечивают меньшее травмирование тканей, сокращают время восстановления и позволяют пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни.