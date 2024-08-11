В Башкирии досрочно обновили участок дороги Уфа — Чишмы

Участок трассы Уфа — Чишмы в Республике Башкортостан отремонтировали на два месяца раньше срока по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

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