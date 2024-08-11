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Posted 11 августа, 05:53

Published 11 августа, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Башкирии досрочно обновили участок дороги Уфа — Чишмы

В Башкирии досрочно обновили участок дороги Уфа — Чишмы

11 августа 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Участок трассы Уфа — Чишмы в Республике Башкортостан отремонтировали на два месяца раньше срока по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Протяженность обновленного отрезка составляет 2,6 км. Он располагается вблизи села Нижегородка. Специалисты обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

— Дорога связывает населенные пункты Уфимского и Чишминского районов со столицей республики. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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