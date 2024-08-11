В Башкирии досрочно обновили участок дороги Уфа — Чишмы

Posted 11 августа, 05:53
Published 11 августа, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Протяженность обновленного отрезка составляет 2,6 км. Он располагается вблизи села Нижегородка. Специалисты обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.
— Дорога связывает населенные пункты Уфимского и Чишминского районов со столицей республики. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения.