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В Башкирии бабуля пекла блины и погибла

В Башкирии бабуля пекла блины и погибла

11 августа 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
Жуткая гибель пенсионерки произошла в Кумертау в минувшую субботу, 10 августа, сообщает башкортостанское МЧС.

Трагический инцидент случился в многоэтажке по улице Окружной. Соседи, почуявшие запах гари из квартиры, позвонили в 112. Всех жильцов срочно эвакуировали. Прибывшие на место огнеборцы вскрыли жилище и приступили к ликвидации пламени. Как выяснилось, огонь охватил кухню в квартире.

Возле плиты спасатели нашли бездыханное тело пожилой женщины. Пожарные на руках вынесли хозяйку и передали бригаде скорой, однако спасать пенсионерку было уже поздно — медикам оставалось лишь констатировать смерть старушки.

Между тем пятеро жильцов из-за дыма не могли покинуть свои жилища. К счастью, их вовремя вывели сотрудники оперативных служб.

Внук пенсионерки рассказал, что за два часа до трагедии он гостил у женщины — тогда она жарила блины, однако горожанин от угощения отказался и отключил газ. На месте сейчас работает дознаватель.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимском Сипайлово молния сожгла дом. МЧС опубликовали кадры с места пожара.

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