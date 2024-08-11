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Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

11 августа 2024, 06:12
Фото: 1MI
В городе открыли ранее затопленные дороги, сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

К 11 августа уровень реки Белой в Уфе снизился до 2,23 м. За последние сутки вода упала на 0,31 м. Между тем река Уфа за сутки поднялась на 0,07 м. По данным с приборов мониторинга, водоём находится на уровне 2,88 м.

Спасатели сообщили, что в городе открыли проезд к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос» в Дёмском районе. Ранее дорога была перекрыта для движения транспорта из-за того, что её затопило водой. Впрочем, ушла она пока не полностью — перелив по-прежнему остался, но сократился до 10 м и глубины в 0,2 м.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в реках и водохранилищах региона продолжает снижаться уровень воды.

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