Потоп в Уфе — последние новости

Спасатели сообщили, что в городе открыли проезд к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос» в Дёмском районе. Ранее дорога была перекрыта для движения транспорта из-за того, что её затопило водой. Впрочем, ушла она пока не полностью — перелив по-прежнему остался, но сократился до 10 м и глубины в 0,2 м.