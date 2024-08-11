Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
По информации спасателей, за последние сутки, 10–11 августа, результаты мониторинга показали снижение уровня реки Белой сразу на трёх участках — в деревне Бугульчан в Куюргазинском районе (-0,36 м), Мелеузе (-0,34 м) и на Монументе Дружбы в столице региона (-0,29 м).
Кроме того, в оперативной службе сообщили, что вода плавно снижается и в водохранилищах региона.
Ранее, 8 августа, Уфу накрыл сильнейший ливень, который устроил в городе транспортный коллапс. Власти города оправдались тем, что система отведения воды в столице не рассчитана на такие нагрузки — всего за день в Уфе выпала почти месячная норма осадков.