Потоп в Башкирии — последние новости

Ранее, 8 августа, Уфу накрыл сильнейший ливень, который устроил в городе транспортный коллапс. Власти города оправдались тем, что система отведения воды в столице не рассчитана на такие нагрузки — всего за день в Уфе выпала почти месячная норма осадков.