Китай купил в Башкирии горох

Posted 11 августа, 06:56
Published 11 августа, 06:56
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Груз отправился на восток в 45 железнодорожных вагонах. Отгрузка продукции за рубеж производится в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Открытие китайского рынка предоставило для сельхозтоваропроизводителей Башкирии значительные перспективы по увеличению географии и объема поставок своей продукции. Бобовые — одни из самых востребованных сельхозкультур на внешних рынках, а Китай — крупнейший в мире потребитель и нетто-импортер сушеного гороха.
За последние два года Башкирия наращивает экспорт бобовых культур в Поднебесную. Очередную партию сушеного продовольственного гороха общим весом 1057,73 тонны экспортировали в Китай сельхозтоваропроизводители Учалинского района. Отгрузка подкарантинной продукции с 19 по 29 июля прошла в соответствии с требованиями Главного Таможенного Управления КНР, под контролем управления Россельхознадзора по РБ.