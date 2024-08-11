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Posted 11 августа, 06:56

Published 11 августа, 06:56

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Китай купил в Башкирии горох

Китай купил в Башкирии горох

11 августа 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Большую партию продовольственного гороха Китай купил в Учалинском районе Башкирии, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Груз отправился на восток в 45 железнодорожных вагонах. Отгрузка продукции за рубеж производится в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Открытие китайского рынка предоставило для сельхозтоваропроизводителей Башкирии значительные перспективы по увеличению географии и объема поставок своей продукции. Бобовые — одни из самых востребованных сельхозкультур на внешних рынках, а Китай — крупнейший в мире потребитель и нетто-импортер сушеного гороха.

За последние два года Башкирия наращивает экспорт бобовых культур в Поднебесную. Очередную партию сушеного продовольственного гороха общим весом 1057,73 тонны экспортировали в Китай сельхозтоваропроизводители Учалинского района. Отгрузка подкарантинной продукции с 19 по 29 июля прошла в соответствии с требованиями Главного Таможенного Управления КНР, под контролем управления Россельхознадзора по РБ.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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