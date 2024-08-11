Китай купил в Башкирии горох

За последние два года Башкирия наращивает экспорт бобовых культур в Поднебесную. Очередную партию сушеного продовольственного гороха общим весом 1057,73 тонны экспортировали в Китай сельхозтоваропроизводители Учалинского района. Отгрузка подкарантинной продукции с 19 по 29 июля прошла в соответствии с требованиями Главного Таможенного Управления КНР, под контролем управления Россельхознадзора по РБ.