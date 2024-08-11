mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

«Белорус» погубил двух жителей Башкирии

«Белорус» погубил двух жителей Башкирии

11 августа 2024, 09:43
Фото: ГАИ РБ
Смертельное ДТП произошло в Буздякском районе республики в ночь с 10 на 11 августа, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Трагический инцидент случился вблизи деревни Картамак — 21-летний водитель перевозил пассажиров на отечественной «Гранте» и в какой-то момент врезался в ехавший впереди трактор «Белорус». Сам юноша выжил, двое его пассажиров же получили несовместимые с жизнью травмы — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать их гибель.

Обстоятельства аварии продолжают уточняться. На месте сейчас работают местные экстренные службы.

Смертельная авария с ребёнком унесла жизни троих человек в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что под Баймаком трое человек погибли при опрокидывании легкового автомобиля.

Читайте также:
Водитель иномарки погибла в ДТП в БашкирииПенсионерка уснула за рулём и погибла в БашкирииДожди в Башкирии — есть первая жертва ливней
#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Погибшие
Подпишитесь
Потоп в Уфе — последние новости
Сегодня, 06:12
Синоптики огорчили уфимцев
Сегодня, 06:18
Видео. Одинокий баран бегал по Уфе
Вчера, 10:26
Полпред Путина прилетел похвалить Хабирова
Вчера, 05:13
Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
Вчера, 10:46
В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом
Сегодня, 05:34