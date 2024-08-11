«Белорус» погубил двух жителей Башкирии

Трагический инцидент случился вблизи деревни Картамак — 21-летний водитель перевозил пассажиров на отечественной «Гранте» и в какой-то момент врезался в ехавший впереди трактор «Белорус». Сам юноша выжил, двое его пассажиров же получили несовместимые с жизнью травмы — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать их гибель.