«Белорус» погубил двух жителей Башкирии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Трагический инцидент случился вблизи деревни Картамак — 21-летний водитель перевозил пассажиров на отечественной «Гранте» и в какой-то момент врезался в ехавший впереди трактор «Белорус». Сам юноша выжил, двое его пассажиров же получили несовместимые с жизнью травмы — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать их гибель.
Обстоятельства аварии продолжают уточняться. На месте сейчас работают местные экстренные службы.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Баймаком трое человек погибли при опрокидывании легкового автомобиля.