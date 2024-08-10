Потоп в Уфе — последние новости

Данные оперативного ведомства гласят, что на 10 августа уровень реки Белой у Монумента Дружбы составил 2,54 м. Всего за сутки вода снизилась на 0,37 м. В реке Уфе же убавилось 0,41 м — сейчас водоём находится на уровне 2,81 м.