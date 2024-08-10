Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:58
Данные оперативного ведомства гласят, что на 10 августа уровень реки Белой у Монумента Дружбы составил 2,54 м. Всего за сутки вода снизилась на 0,37 м. В реке Уфе же убавилось 0,41 м — сейчас водоём находится на уровне 2,81 м.
Пути к двум СНТ в черте города — «Казарес» и «Альбатрос» — всё ещё подтоплены, однако было замечено небольшое улучшение обстановки — протяжённость затопленного отрезка дороги уменьшилась до 100 м. Глубина огромной лужи сейчас составляет 0,5 м.
Ранее Mkset сообщал о том, что уровень воды продолжает снижаться в реках и по остальному Башкортостану. Кроме того, улучшилась ситуацию на водохранилищах.