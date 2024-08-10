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Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

10 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Вода плавно отступает из столицы Башкирии, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Данные оперативного ведомства гласят, что на 10 августа уровень реки Белой у Монумента Дружбы составил 2,54 м. Всего за сутки вода снизилась на 0,37 м. В реке Уфе же убавилось 0,41 м — сейчас водоём находится на уровне 2,81 м.

Пути к двум СНТ в черте города — «Казарес» и «Альбатрос» — всё ещё подтоплены, однако было замечено небольшое улучшение обстановки — протяжённость затопленного отрезка дороги уменьшилась до 100 м. Глубина огромной лужи сейчас составляет 0,5 м.

Потоп в Башкирии — последние новости
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Ранее Mkset сообщал о том, что уровень воды продолжает снижаться в реках и по остальному Башкортостану. Кроме того, улучшилась ситуацию на водохранилищах.

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