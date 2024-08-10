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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

10 августа 2024, 04:38
Фото: ГК РБ по ЧС
Уровень воды в реках региона продолжает снижаться после длительного периода паводка, сообщили в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели опубликовали последние данные с участников мониторинга за уровнем водоём. Так, в реке Белой у уфимского Монумента Дружбы убавилось 0,4 м воды. Уровень реки Уфы в деревне Укман упал на 0,18 м, в Ахлыстино — на 0,11 м. Кроме того, на 0,17 м снизилась река Ай в селе Большеустьикинское.

В оперативном ведомстве также сообщили, что уровень воды падает и на водохранилищах региона

В сети между тем не прекращают публиковать кадры «потопа», устроенного в городе сильным ливнем 8 августа. Так, уфимский автолюбитель поделился записью момента проезда под «водопадом» — с мостов над проспектом Салавата Юлаева лилась «стена» воды, которую приходилось преодолевать водителям.

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