Потоп в Башкирии — последние новости

Спасатели опубликовали последние данные с участников мониторинга за уровнем водоём. Так, в реке Белой у уфимского Монумента Дружбы убавилось 0,4 м воды. Уровень реки Уфы в деревне Укман упал на 0,18 м, в Ахлыстино — на 0,11 м. Кроме того, на 0,17 м снизилась река Ай в селе Большеустьикинское.