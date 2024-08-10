По Башкирии разъезжали 63 пьяных гонщиков

В Башкирии в пятницу, 9 августа, составили более 1300 протоколов о нарушении ПДД. Согласно данным, которые приводит республиканская Госавтоинспекция, стражи порядка поймали 63 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. При этом одиннадцать из них отказались от теста на алкоголь.