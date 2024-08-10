По Башкирии разъезжали 63 пьяных гонщиков

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Башкирии в пятницу, 9 августа, составили более 1300 протоколов о нарушении ПДД. Согласно данным, которые приводит республиканская Госавтоинспекция, стражи порядка поймали 63 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. При этом одиннадцать из них отказались от теста на алкоголь.
Помимо этого, 59 автолюбителей ездили по дорогам республики без водительских прав. Ещё 117 протоколов на жителей Башкирии составили на выезд на «встречку».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель сбил четырёхлетнего мальчика. Ребёнку при ударе разбило голову. Пострадавшего положили в больницу.