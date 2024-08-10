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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Одинокий баран бегал по Уфе

Одинокий баран бегал по Уфе

10 августа 2024, 10:26
Фото: соцсети
Животное отчаянно блеяло и пыталось кого-то найти.

В Уфе очевидцы сняли бегающего по улицам города барашка. Как рассказывают горожане в соцсетях, животное видели на улице Владивостокской.

От кого сбежал баран и где сейчас его хозяин — пока неясно. Прохожие пытались подозвать потеряшку, однако подходить близко к незнакомцам баран не решился. На последних секундах ролика можно заметить бурную реакцию маленькой собачки, которая отчаянно рвалась с поводка, чтобы ринуться вслед за необычным для неё животным.

Видео: соцсети
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Ранее Mkset публиковал видео эвакуации лошади из реки под Уфой. Бедный питомец сорвался с обрыва и угодил в воду.

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