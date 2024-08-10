Одинокий баран бегал по Уфе

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Уфе очевидцы сняли бегающего по улицам города барашка. Как рассказывают горожане в соцсетях, животное видели на улице Владивостокской.
От кого сбежал баран и где сейчас его хозяин — пока неясно. Прохожие пытались подозвать потеряшку, однако подходить близко к незнакомцам баран не решился. На последних секундах ролика можно заметить бурную реакцию маленькой собачки, которая отчаянно рвалась с поводка, чтобы ринуться вслед за необычным для неё животным.
Ранее Mkset публиковал видео эвакуации лошади из реки под Уфой. Бедный питомец сорвался с обрыва и угодил в воду.