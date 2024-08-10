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Неделя коммунального ада ждёт Уфу

Неделя коммунального ада ждёт Уфу

10 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Без воды оставят множество жилых домов, школу, вуз и частный сектор, гласит сообщение «Уфаводоканала».

В столице Башкирии распланировали отключения воды с 12 по 18 августа. Так, 12 августа с 11:00 до 23:00 оставят без воды ряд домов по улице Ленина. От снабжения также отключат один магазин. Виной всему — ремонт водопровода на улице Гафури. Напомним, по той же причине по проезжей части ограничили движение транспортных средств.

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На 13 августа в Уфе запланировали перекрытие водопровода по улицам Транспортной, Мушникова, Транспортной, а также 50 лет СССР, проспекту Октября и Ростовской.

Микрорайон Сипайлово останется без воды 14 августа. Речь идёт, в частности, о 16 жилых домах, школе и университете.

Кроме того, 15 августа отключения произведут в микрорайоне Максимовка. Всего без воды останутся 339 жилых домов в частном секторе.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

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