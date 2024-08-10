Неделя коммунального ада ждёт Уфу

В столице Башкирии распланировали отключения воды с 12 по 18 августа. Так, 12 августа с 11:00 до 23:00 оставят без воды ряд домов по улице Ленина. От снабжения также отключат один магазин. Виной всему — ремонт водопровода на улице Гафури. Напомним, по той же причине по проезжей части ограничили движение транспортных средств.