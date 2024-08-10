Депутат Милонов пожаловался на «Башспирт»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:59
Виталий Милонов попросил генпрокуратуру провести проверку на предприятии «Башспирт». Поводом для обращения депутата стали якобы подозрительные закупки компании. Народный избранник утверждает, что предприятие без проведения торгов закупила «некие информационно-рекламные услуги» на ₽784 млн.
Депутат также заявил, что у него уже имеется информация о получателях заказов со стороны госкомпании, однако эти сведения он предпочёл преберечь, пока надзорное ведомство не закончит проверку.
Единственным и главным акционером «Башспирта» является правительство Республики Башкортостан. Гендиректор предприятия — Раиф Абдрахимов, эту должность он занимает с 2022 года.
В июне 2024 года компания становилась фигурантом другого скандала — предприятие оказалось в центре уголовного дела о нестыковках в распродаже своего имущества. В «Башспирте» отреагировали на публикации Mkset.