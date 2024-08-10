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Депутат Милонов пожаловался на «Башспирт»

Депутат Милонов пожаловался на «Башспирт»

10 августа 2024, 04:55
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС
Со слов депутата, госкомпания потратила почтии ₽800 млн на рекламу — сообщают местные СМИ.

Виталий Милонов попросил генпрокуратуру провести проверку на предприятии «Башспирт». Поводом для обращения депутата стали якобы подозрительные закупки компании. Народный избранник утверждает, что предприятие без проведения торгов закупила «некие информационно-рекламные услуги» на ₽784 млн.

Депутат также заявил, что у него уже имеется информация о получателях заказов со стороны госкомпании, однако эти сведения он предпочёл преберечь, пока надзорное ведомство не закончит проверку.

Единственным и главным акционером «Башспирта» является правительство Республики Башкортостан. Гендиректор предприятия — Раиф Абдрахимов, эту должность он занимает с 2022 года.

«Башспирт» прокомментировал нестыковки в деле о распродаже имущества компании
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В июне 2024 года компания становилась фигурантом другого скандала — предприятие оказалось в центре уголовного дела о нестыковках в распродаже своего имущества. В «Башспирте» отреагировали на публикации Mkset.

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