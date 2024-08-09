mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные

Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные

9 августа 2024, 14:46
Фото: 1MI
Насладиться погодой в ближайший уик-энд не получится, гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии на выходные.

По данным синоптиков, 11 август ночью и днём по территории республики пройдут кратковременные дожди и грозы. Особенно сильные осадки ожидают в западных районах Башкортостана. В тёмное время суток похолодает до +9°С… +14°С. Днём же температура воздуха не поднимется выше +16°С… +21°С.

Прогноз погоды в Башкирии 12 августа также сулит дожди и грозы. Столбик термометра ночью окажется на отметках +9°С… +14°С… а днём — на +15°С… +20°С.

Потоп в Уфе — последние новости
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начал снижаться уровень воды в реке Белой у Монумента Дружбы — водоём стремительно поднимался с начала паводкового периода.

Читайте также:
Потоп в Башкирии — вода начала сходитьУфа танцует под дождемУфа не одна тонет в Башкирии
#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#Лето#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ливень#Природа
Подпишитесь
Уфа поплыла
Вчера, 12:55
Топ-5 самых опасных улиц Уфы
Вчера, 16:48
Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии
Вчера, 18:11
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Вчера, 10:52
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Вчера, 18:42
Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов
Сегодня, 09:12