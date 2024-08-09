Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные

По данным синоптиков, 11 август ночью и днём по территории республики пройдут кратковременные дожди и грозы. Особенно сильные осадки ожидают в западных районах Башкортостана. В тёмное время суток похолодает до +9°С… +14°С. Днём же температура воздуха не поднимется выше +16°С… +21°С.