Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По данным синоптиков, 11 август ночью и днём по территории республики пройдут кратковременные дожди и грозы. Особенно сильные осадки ожидают в западных районах Башкортостана. В тёмное время суток похолодает до +9°С… +14°С. Днём же температура воздуха не поднимется выше +16°С… +21°С.
Прогноз погоды в Башкирии 12 августа также сулит дожди и грозы. Столбик термометра ночью окажется на отметках +9°С… +14°С… а днём — на +15°С… +20°С.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начал снижаться уровень воды в реке Белой у Монумента Дружбы — водоём стремительно поднимался с начала паводкового периода.