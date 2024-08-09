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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Водитель-эксгибиционист завёлся в Уфе

Водитель-эксгибиционист завёлся в Уфе

9 августа 2024, 17:55
Фото: соцсети
Неадеквата заметили в разных частях города, пишут региональные Telegram-каналы.

В Уфе полицейские поймали водителя-эксгибициониста. На извращенца стражам порядкам пожаловались после того, как неадекватного водителя на Geely заметили на улицах Пушкина и Цюрупы.

Автомобилист, со слов очевидцев, подъезжал к автобусам и демонстрировал пассажирам свой половой орган, подзывая сесть к нему в машину. Желающих прокатиться, впрочем, не нашлось. Мужчину отследили по номерам и увезли в отделение МВД.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водителя лишили элитной иномарки за езду в пьяном виде.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Полиция#Дороги#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Извращенец
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