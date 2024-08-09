Водитель-эксгибиционист завёлся в Уфе

Автомобилист, со слов очевидцев, подъезжал к автобусам и демонстрировал пассажирам свой половой орган, подзывая сесть к нему в машину. Желающих прокатиться, впрочем, не нашлось. Мужчину отследили по номерам и увезли в отделение МВД.