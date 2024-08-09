Вице-губернатор Ислаев раскрыл стратегические планы стройкомплекса Югры

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В ходе совещания были детально проанализированы ключевые проблемы, наиболее актуальные для строительной отрасли. Среди них вопросы аварийного жилья, комплексного развития территорий и модернизации коммунальной инфраструктуры. Глава Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что к приоритетным направлениям развития отрасли он относит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в современное, что позволит существенно улучшить условия жизни тысяч людей, пишет muksun.fm.
Представители бизнеса отметили, что для ускорения темпа ввода жилья необходимо решить технические вопросы, связанные с повторным прохождением госэкспертизы, что позволит сократить сроки и стоимость строительства. Вице-губернатор Азат Ислаев в своем выступлении обратил внимание на важность развития дорожной инфраструктуры в регионе, что является ключевым фактором экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Благодаря усилиям властей Югра занимает одно из первых мест в России по качеству дорожного покрытия. В 2024 году на дорожные работы в регионе будет выделено более 33,4 миллиарда рублей.
Из указанной суммы 8,1 миллиарда рублей будет перечислено на содержание автодорог регионального значения, 3,8 миллиарда рублей — на их строительство, реконструкцию и ремонт и еще примерно столько же на обслуживание автодорог местного значения.
Во время расширенного совещания Кухарук проинформировал, что в поездках по муниципалитетам его особенно привлекает возможность делового общения со строителями. Вице-губернатор Азат Ислаев подчеркнул, что развитие современной инфраструктуры для улучшения качества жизни югорчан составляет главную стратегическую задачу стройкомплекса Югры.
Сегодня в отрасль привлечено более 90 тысяч человек. Спикер думы Югры Борис Хохряков рассказал о партийной программе «Карта развития Югры», которая объединяет 783 социально значимых проекта, из которых почти 40% связаны со строительством.
В числе наиболее значимых проектов — открытие Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, создание научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. Депутат особо упомянул важность исполнения наказов жителей Югры, включая открытие стационара на 120 койко-мест в Урае, досрочную сдачу в эксплуатацию школы на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и газораспределительной станции на территории поселка Зеленоборск Советского района.