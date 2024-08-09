Вице-губернатор Ислаев раскрыл стратегические планы стройкомплекса Югры

В ходе совещания были детально проанализированы ключевые проблемы, наиболее актуальные для строительной отрасли. Среди них вопросы аварийного жилья, комплексного развития территорий и модернизации коммунальной инфраструктуры. Глава Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что к приоритетным направлениям развития отрасли он относит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в современное, что позволит существенно улучшить условия жизни тысяч людей, пишет muksun.fm.