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В Уфе эвакуировали гипермаркет

В Уфе эвакуировали гипермаркет

9 августа 2024, 12:12
Фото: МЧС России
Спасатели вывели 153 человек из строительного гипермаркета «Максидом», сообщает МЧС России.

На территории гипермаркета «Максидом» в пятницу, 9 августа, прошли тактические учения. Там развернулась настоящая учебная операция: по сценарию учений загорелся отдел по продаже кухонь на площади 100 квадратных метров. Пожар стремительно распространялся, и внутри здания оставалось множество людей. Охранник первого этажа сообщил о возгорании, после чего к месту происшествия начали стягиваться пожарные подразделения по повышенному рангу.

Фото: МЧС России

Каждое действие спасателей было тщательно продумано и отработано. После боевого развертывания, пожарные быстро облачились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к поиску оставшихся внутри людей.

Для координации всех сил на месте был создан оперативный штаб, где принимались важнейшие управленческие решения. Именно такая организация позволила эффективно контролировать ситуацию и минимизировать последствия воображаемой катастрофы.

— Основная цель учений заключалась не только в отработке практических навыков тушения пожара на объектах с большой пожарной нагрузкой, но и в совершенствовании взаимодействия разных подразделений, — подчеркнул руководитель учений Дмитрий Самушия.

В конце учений прошел детальный анализ действий каждого подразделения.

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