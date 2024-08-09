В Уфе эвакуировали гипермаркет

На территории гипермаркета «Максидом» в пятницу, 9 августа, прошли тактические учения. Там развернулась настоящая учебная операция: по сценарию учений загорелся отдел по продаже кухонь на площади 100 квадратных метров. Пожар стремительно распространялся, и внутри здания оставалось множество людей. Охранник первого этажа сообщил о возгорании, после чего к месту происшествия начали стягиваться пожарные подразделения по повышенному рангу.