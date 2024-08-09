В Уфе эвакуировали гипермаркет

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
На территории гипермаркета «Максидом» в пятницу, 9 августа, прошли тактические учения. Там развернулась настоящая учебная операция: по сценарию учений загорелся отдел по продаже кухонь на площади 100 квадратных метров. Пожар стремительно распространялся, и внутри здания оставалось множество людей. Охранник первого этажа сообщил о возгорании, после чего к месту происшествия начали стягиваться пожарные подразделения по повышенному рангу.
Каждое действие спасателей было тщательно продумано и отработано. После боевого развертывания, пожарные быстро облачились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к поиску оставшихся внутри людей.
Для координации всех сил на месте был создан оперативный штаб, где принимались важнейшие управленческие решения. Именно такая организация позволила эффективно контролировать ситуацию и минимизировать последствия воображаемой катастрофы.
— Основная цель учений заключалась не только в отработке практических навыков тушения пожара на объектах с большой пожарной нагрузкой, но и в совершенствовании взаимодействия разных подразделений, — подчеркнул руководитель учений Дмитрий Самушия.
В конце учений прошел детальный анализ действий каждого подразделения.