Уфимский водитель лишился Porsche из-за выпивки

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Октябрьский районный суд столицы Башкортостана вынес приговор местному жителю, который вновь попался на вождении в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в январе 2024 года, когда 37-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное правонарушение, сел за руль своего шикарного автомобиля марки Porsche Panamera Diesel после употребления алкоголя.
Как выяснили следователи, автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При проверке у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Однако вместо того чтобы пройти освидетельствование, мужчина предпочел отказаться от процедуры — решение, которое обернулось для него серьезными последствиями.
На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание — один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине было запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. Но самым неприятным сюрпризом для него стало решение о конфискации его дорогостоящего Porsche в пользу государства.