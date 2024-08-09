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Уфимский водитель лишился Porsche из-за выпивки

Уфимский водитель лишился Porsche из-за выпивки

9 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI
Мужчина, пренебрегающий правилами дорожного движения и своей безопасностью, поплатился за свою неосторожность — он потерял свой люксовый автомобиль, об этом сообщает прокуратура РБ.

Октябрьский районный суд столицы Башкортостана вынес приговор местному жителю, который вновь попался на вождении в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в январе 2024 года, когда 37-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное правонарушение, сел за руль своего шикарного автомобиля марки Porsche Panamera Diesel после употребления алкоголя.

Как выяснили следователи, автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД по подозрению в нарушении правил дорожного движения. При проверке у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Однако вместо того чтобы пройти освидетельствование, мужчина предпочел отказаться от процедуры — решение, которое обернулось для него серьезными последствиями.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание — один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине было запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. Но самым неприятным сюрпризом для него стало решение о конфискации его дорогостоящего Porsche в пользу государства.

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