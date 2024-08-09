Уфимский водитель лишился Porsche из-за выпивки

На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание — один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине было запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев. Но самым неприятным сюрпризом для него стало решение о конфискации его дорогостоящего Porsche в пользу государства.