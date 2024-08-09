Уфимский клуб наказали за дерзких охранников

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Уфимец отсудил у одного из городских клубов ₽90 тысяч рублей за моральной ущерб. В июне 2023 года мужчина отдыхал с компанией в заведении.
В какой-то момент гость сильно разозлил охранников — работникам клуба не понравилось, что мужчина делал совместные фотографии с другом и братом. При этом на снимке было видно — кроме них троих никто на кадры не попал.
Мужчину, грубо скрутив, вывели из заведения. Оскорблённый уфимец сразу направился в местное отделение полиции и написал заявление на дерзких «фейсеров».
Как пояснили в суде, Верховный суд также вынес решение, согласно которому на клуб наложат ещё один штраф.
Ранее Mkset сообщал о том, что VIP-гость устроил погром в одном из клубов Башкирии. Неадекват из-за своих действий «попал» на более ₽70 тысяч.