mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Уфимский клуб наказали за дерзких охранников

Уфимский клуб наказали за дерзких охранников

9 августа 2024, 18:57
Фото: 1MI
Двоих гостей популярного ночного заведения грубо вышвырнули за безобидное селфи, сообщили в объединённой пресс-службу судов региона.

Уфимец отсудил у одного из городских клубов ₽90 тысяч рублей за моральной ущерб. В июне 2023 года мужчина отдыхал с компанией в заведении.

В какой-то момент гость сильно разозлил охранников — работникам клуба не понравилось, что мужчина делал совместные фотографии с другом и братом. При этом на снимке было видно — кроме них троих никто на кадры не попал.

Мужчину, грубо скрутив, вывели из заведения. Оскорблённый уфимец сразу направился в местное отделение полиции и написал заявление на дерзких «фейсеров».

Как пояснили в суде, Верховный суд также вынес решение, согласно которому на клуб наложат ещё один штраф.

VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что VIP-гость устроил погром в одном из клубов Башкирии. Неадекват из-за своих действий «попал» на более ₽70 тысяч.

Читайте также:
Уфимец возомнил себя гером игры GTAПоездка в такси обошлась в ₽450 000 в БашкирииЭлитный внедорожник на глазах у всех украли в Уфе
#Общество#Уфа#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Штраф#Клуб#Охранники
Подпишитесь
Уфа поплыла
Вчера, 12:55
Топ-5 самых опасных улиц Уфы
Вчера, 16:48
Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии
Вчера, 18:11
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Вчера, 10:52
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Вчера, 18:42
Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов
Сегодня, 09:12