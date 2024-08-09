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Уфимский депутат оказался уголовником

Уфимский депутат оказался уголовником

9 августа 2024, 09:36
Фото: wirestock / Freepik
Злоумышленник отделался условным сроком, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

В Уфе вынесли приговор экс-руководителю АО «Башкирское производственное объединение „Прогресс“. Советский районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, а также установил для него испытательный срок на три с половиной года и обязал выплатить штраф на сумму 300 тыс. руб.

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Мужчина, действуя в своих корыстных интересах, создал юрлицо, поставив на руководительский пост аффилированную связь. В дальнейшем между ними были заключены деловые договоры. В соответствии с ними компания должна была разработать и организовать поставку программ для проведения автоматизации производства. Таким образом, 1,7 млн руб. со стороны злоумышленника были направлены на оплату по фиктивным договорам, заключенным между ним и организации, находящейся под его контролем.
Отмечается, что на этом мужчина не остановился. Он дал указание незаконно произвести и установить в в отдельных помещениях БПО «Прогресс» специальное оборудование, благодаря которому мог негласно получать информацию.

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