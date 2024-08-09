Уфимский депутат оказался уголовником

Мужчина, действуя в своих корыстных интересах, создал юрлицо, поставив на руководительский пост аффилированную связь. В дальнейшем между ними были заключены деловые договоры. В соответствии с ними компания должна была разработать и организовать поставку программ для проведения автоматизации производства. Таким образом, 1,7 млн руб. со стороны злоумышленника были направлены на оплату по фиктивным договорам, заключенным между ним и организации, находящейся под его контролем.

Отмечается, что на этом мужчина не остановился. Он дал указание незаконно произвести и установить в в отдельных помещениях БПО «Прогресс» специальное оборудование, благодаря которому мог негласно получать информацию.