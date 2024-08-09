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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

С начала года самарские таможенники остановили 960 автомобилей с контрафактом

9 августа 2024, 10:52
В общей сложности в 2024-м правоохранители проверили 38 тысяч машин, которые перевозили более 774 тысяч тонн товаров.

Самарские таможенники выявили 960 автомобилей, перевозивших товары с нарушениями. Также мобильные группы задержали около 289 тысяч контрафактных товаров, 475 тысяч изделий без маркировки и 21,5 тонны санкционной продукции, пишет sovainfo.ru.

В Приволжском таможенном управлении уточнили:

— В основном выявлялись нарушения фитосанитарных и ветеринарных требований, факты несоблюдения запретов и ограничений, порядка убытия лесо- и пиломатериалов, контрафактная и немаркированная продукция.

Возбуждено 248 административных и пять уголовных дел.

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