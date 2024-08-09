С начала года самарские таможенники остановили 960 автомобилей с контрафактом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Самарские таможенники выявили 960 автомобилей, перевозивших товары с нарушениями. Также мобильные группы задержали около 289 тысяч контрафактных товаров, 475 тысяч изделий без маркировки и 21,5 тонны санкционной продукции, пишет sovainfo.ru.
В Приволжском таможенном управлении уточнили:
— В основном выявлялись нарушения фитосанитарных и ветеринарных требований, факты несоблюдения запретов и ограничений, порядка убытия лесо- и пиломатериалов, контрафактная и немаркированная продукция.
Возбуждено 248 административных и пять уголовных дел.