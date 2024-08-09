Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии

Всё началось в апреле 2023 года, когда женщина решила воспользоваться приложением «Яндекс. Такси», чтобы доехать до нужной точки города в Стерлатамаке. Она вызвала автомобиль. Однако, как выяснил суд, водитель такси не удостоверился в том, что пассажирка завершила посадку и пристегнулась ремнем безопасности перед тем, как начать движение. Итогом этой неосторожности стал несчастный случай: женщина выпала из салона автомобиля и получила серьезные травмы, в виде сложного перелома ключицы.