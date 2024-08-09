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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 10:27

Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии

Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии

9 августа 2024, 07:32
Фото: 1MI
Девушка добилась справедливости в суде и получила компенсацию за моральный вред, причиненный такси, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Верховный Суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда в 300 000 рублей в пользу гражданки, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия.

Всё началось в апреле 2023 года, когда женщина решила воспользоваться приложением «Яндекс. Такси», чтобы доехать до нужной точки города в Стерлатамаке. Она вызвала автомобиль. Однако, как выяснил суд, водитель такси не удостоверился в том, что пассажирка завершила посадку и пристегнулась ремнем безопасности перед тем, как начать движение. Итогом этой неосторожности стал несчастный случай: женщина выпала из салона автомобиля и получила серьезные травмы, в виде сложного перелома ключицы.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан подтвердила выводы Салаватского городского суда о том, что индивидуальный предприниматель, выступающий партнером «Яндекс. Такси», несет ответственность за действия своих водителей. Именно он обязан обеспечить безопасность своих пассажиров на всех этапах поездки — от вызова автомобиля до прибытия на место назначения.

В данном случае суд признал действия водителя ненадлежащими и обоснованно удовлетворил исковые требования жительницы Башкирии, признав размер компенсации адекватным тяжести причиненного ей вреда.

Важно отметить, что кроме основной суммы компенсации, суд также назначил штраф за неудовлетворение требований потребителя — 150 000 рублей.

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