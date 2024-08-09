mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Пилот самолета отказался лететь в Уфу

Пилот самолета отказался лететь в Уфу

9 августа 2024, 10:12
Фото: 1MI
В аэропорту Сочи произошла нештатная ситуация с рейсом на Башкортостан, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Рейс SVR326 «Сочи-Уфа» не смог вылететь из аэропорта курортного города днем в четверг, 8 августа. Борт с 156 пассажирами в салоне уже находился на взлетной полосе, когда поступило срочное сообщение от командира воздушного судна.

Пилот «Аэробуса №20» принял решение не лететь в Уфу по расписанию. Для этого у летчика гражданской авиации оказались уважительные причины. Командир воздушного судна заметил неполадки в технике самолета. На борту начал «сходить с ума» компьютер. Для его перезагрузки было необходимо отложить взлет и вернуться на место стоянки самолётов.

После устранения технической неисправности борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Сочи в Уфу.

Самолет треснул после посадки в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимка родила за пять минутКогда теперь смотреть Ютуб?Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Авиация#Туймазы#Татарстан#Рейс#Сочи#Уральские авиалинии#Пилот#Аэробус#Техническая неисправность
Подпишитесь
Уфа поплыла
Вчера, 12:55
Топ-5 самых опасных улиц Уфы
Вчера, 16:48
Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии
Вчера, 18:11
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Вчера, 10:52
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Вчера, 18:42
Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов
Сегодня, 09:12