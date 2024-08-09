Пилот самолета отказался лететь в Уфу

Пилот «Аэробуса №20» принял решение не лететь в Уфу по расписанию. Для этого у летчика гражданской авиации оказались уважительные причины. Командир воздушного судна заметил неполадки в технике самолета. На борту начал «сходить с ума» компьютер. Для его перезагрузки было необходимо отложить взлет и вернуться на место стоянки самолётов.



После устранения технической неисправности борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Сочи в Уфу.