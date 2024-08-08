В Уфе снесут кафе

Напомним, что ранее сообщали о том, что в Ленинском районе будет снесен незаконно установленный торговый объект на улице Ахметова. Кроме того, вскоре снесут ларёк сети «Варим Кофе», который разместился в сквере перед БГМУ и даже имел логотип с отсылкой к популярному сериалу «Во все тяжкие».