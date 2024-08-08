В Уфе снесут кафе

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Кто из нас не сталкивался с яркими вывесками и ароматами, исходящими от ларьков на каждом углу? Однако, как показывает практика, многие из этих объектов установлены без соблюдения необходимых норм и правил.
В соответствии с постановлением №1757 от 13 октября 2022 года, владельцы незаконно установленных точек получают предписание о демонтаже. И вот свежий пример — собственнику НТО Lazzat, расположенного по улице Аксакова, было выдано такое предписание.
По закону, если предприниматель в течение десяти дней после получения уведомления не предпримет действий по демонтажу своего объекта, то снос будет осуществлен принудительно.
Не стоит думать, что рейды по выявлению нелегальных НТО — это разовая акция. Администрация района сообщает, что проводит их на постоянной основе по всей территории Кировского района.
Напомним, что ранее сообщали о том, что в Ленинском районе будет снесен незаконно установленный торговый объект на улице Ахметова. Кроме того, вскоре снесут ларёк сети «Варим Кофе», который разместился в сквере перед БГМУ и даже имел логотип с отсылкой к популярному сериалу «Во все тяжкие».