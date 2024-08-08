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В Уфе снесут кафе

В Уфе снесут кафе

8 августа 2024, 04:19
Фото: Администрация Кировского р-н
В Кировском районе столицы продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами, сообщает администрация Кировского района Уфы.

Кто из нас не сталкивался с яркими вывесками и ароматами, исходящими от ларьков на каждом углу? Однако, как показывает практика, многие из этих объектов установлены без соблюдения необходимых норм и правил.

В соответствии с постановлением №1757 от 13 октября 2022 года, владельцы незаконно установленных точек получают предписание о демонтаже. И вот свежий пример — собственнику НТО Lazzat, расположенного по улице Аксакова, было выдано такое предписание.

Фото: Администрация Кировского р-н

По закону, если предприниматель в течение десяти дней после получения уведомления не предпримет действий по демонтажу своего объекта, то снос будет осуществлен принудительно.

Не стоит думать, что рейды по выявлению нелегальных НТО — это разовая акция. Администрация района сообщает, что проводит их на постоянной основе по всей территории Кировского района.

Напомним, что ранее сообщали о том, что в Ленинском районе будет снесен незаконно установленный торговый объект на улице Ахметова. Кроме того, вскоре снесут ларёк сети «Варим Кофе», который разместился в сквере перед БГМУ и даже имел логотип с отсылкой к популярному сериалу «Во все тяжкие».

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