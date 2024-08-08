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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Уфе нашли резиновую квартиру для нелегалов

В Уфе нашли резиновую квартиру для нелегалов

8 августа 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Уфимка прописала на своей жилплощади несколько десятков человек, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В доме во Флотском переулке в Уфе фиктивно проживали 26 иностранцев. По предварительным данным, 32-летняя уфимка за деньги прописывала иностранных граждан по месту своего проживания. Фактически иностранные граждане по данному адресу не проживали.

Было выявлено, что женщина причастна к 21 факту прописки мигрантов на своей жилплощади в обмен на денежное вознаграждение.

Напомним, по итогам профилактических рейдов весной 2024 года в Башкортостане было выявлено более ста фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. По решению суда, многие мигранты были вынуждены покинуть территорию РФ.

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