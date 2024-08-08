Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии

Речь идёт о переправе на дороге от трассы М-5 до деревни Киргиз-Мияки. Путепровод был длительное время назад закрыт на ремонт — соответствующий контракт заключили ещё в 2021 году. При этом на 2022 год запланировали работы на 0₽, финансирование же на 2023 год установлено с лимитом на ₽20,49 млн.