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Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии

Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии

8 августа 2024, 18:11
Фото: vk.com
Важную переправу не могу закончить ремонтировать из-за «финансовых трудностей», рассказывают в соцсетях жители Альшеевского района Башкирии.

Речь идёт о переправе на дороге от трассы М-5 до деревни Киргиз-Мияки. Путепровод был длительное время назад закрыт на ремонт — соответствующий контракт заключили ещё в 2021 году. При этом на 2022 год запланировали работы на 0₽, финансирование же на 2023 год установлено с лимитом на ₽20,49 млн.

В Управлении дорожного хозяйства Республики Башкортостан пояснили, что сроки открытия моста переносились в связи с трудностями у подрядчика — а именно, «Башавтодора», переживающего сейчас не лучшие времена. Mkset подробно разбирался, с чем связана бедственная ситуация в компании.

Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
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Минтранс региона тем временем отчитался о ходе устройства водопропускной трубы под мостом в Кигинском районе. По автодороге ежедневно проезжают жители множества населённых пунктов — в связи с этим мост решили переустроить для эффективной борьбы с последствиями непогоды.

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