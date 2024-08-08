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Строительство третьей очереди ЖК Tau House в Уфе завершено на 95%

Строительство третьей очереди ЖК Tau House в Уфе завершено на 95%

8 августа 2024, 06:54
Фото: ГК «Садовое кольцо»
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Первый уфимский проект ГК «Садовое кольцо» близок к завершению. Десять корпусов современного жилого комплекса в Октябрьском районе уже сданы, две многоэтажки третьей очереди вышли на финальный этап строительства.

В обоих корпусах строители завершают отделочные работы и приступают к монтажу композита на фасадах.

— Этот проект отвечает самым высоким стандартам проектирования и строительства. Современные архитектурные решения и подходы к благоустройству и ландшафтному дизайну выделяют Tau House среди других ЖК Уфы и делают его популярным у покупателей, — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В одиннадцатом корпусе завершены работы по инженерным сетям. Сейчас идут кладочные работы на уровне 31 этажа. Установлены квартирные и противопожарные двери, а также лестничные перила. Продолжается монтаж лифтового оборудования, в тестовом режиме запущен лифт для строительных нужд. Кроме того, ведется остекление и заканчивается монтаж эркерных балконов.

В двенадцатом корпусе заканчивается монтаж окон на уровне верхних этажей, а также продолжаются работы по монтажу лифтового оборудования. Здесь уже состоялся запуск одного лифта в тестовом режиме для нужд строителей, смонтированы противопожарные и квартирные двери. Закончен монтаж перил лестниц.

В зоне паркинга окончены работы по устройству полов, смонтированы двери. Здесь завершены отделочные и электромонтажные работы, сделан противопожарный водопровод. Ведется комплекс работ по устройству инженерных сетей.

Также завершаются работы по благоустройству детской площадки и стилобата, где уже высажены растения. Строители закончили монолитные работы по устройству подпорной стены и основания спортивной площадки.

На стройплощадке одновременно работают 190 сотрудников.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

ЖК Tau House находится всего в 6 км от исторического центра Уфы в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть все необходимое — от социальных до торговых учреждений. В радиусе одного километра находятся река Уфа и большой зеленый остров — Кошкин лес. В проекте применены принципы построения вертикального города: на первом уровне комплекса расположены общественные пространства с торговой галереей и прогулочными зонами. Второй уровень — это ​закрытый контур с эксплуатируемой кровлей. На первых этажах разместятся салоны красоты, инфраструктурные объекты, фитнес и фудкорт. На стилобате построят детские игровые площадки, прогулочную и релакс-зону.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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