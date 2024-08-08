Строительство третьей очереди ЖК Tau House в Уфе завершено на 95%

ЖК Tau House находится всего в 6 км от исторического центра Уфы в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть все необходимое — от социальных до торговых учреждений. В радиусе одного километра находятся река Уфа и большой зеленый остров — Кошкин лес. В проекте применены принципы построения вертикального города: на первом уровне комплекса расположены общественные пространства с торговой галереей и прогулочными зонами. Второй уровень — это ​закрытый контур с эксплуатируемой кровлей. На первых этажах разместятся салоны красоты, инфраструктурные объекты, фитнес и фудкорт. На стилобате построят детские игровые площадки, прогулочную и релакс-зону.